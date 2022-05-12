В Киеве мужчина на самокате продавал топливо из канистры водителям в очереди на АЗС. Видео

В Киеве из-за дефицита топлива появился новый вид бизнеса. На улице заметили мужчину на электросамокате с двумя канистрами, который продавал бензин водителям, стоявшим в очереди на АЗС.

Об этом сообщили в социальных сетях. Сколько стоит такая услуга, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предприниматели" уже продают топливо в очереди прямо с канистры", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть мужчину на электросамокате, у которого за спиной находились две пластиковые канистры с топливом. Он подъезжал к водителям, которые стоят в очереди на АЗС и предлагал купить бензин.

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Судя по полупустым емкостям, проблем с клиентами у "бизнесмена" нет.

Напомним, участники рынка топлива Украины уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля. Кроме того, в страну приедет топливо из немецких, скандинавских, балтийских и др. заводов. В то же время американское уже продается на украинских АЗС. Что будет с ценами на бензин можно узнать в нашей новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве очереди на автозаправочные станции выстраиваются с раннего утра. При этом в столице введен лимит на продажу топлива.