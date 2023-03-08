В Киеве продается букет роз по цене квартиры в Борисполе. Фото

В Киеве в честь 8 марта продают букет цветов из 3500 белых роз за 430 тыс. грн. За эти деньги, в пересчете на валюту, можно купить однокомнатную квартиру в пригороде столицы.

Видео дня

Соответствующее объявление появилось на одном из профильных сайтов. Заказчику, который закажет такой подарок, обещают бесплатную доставку.

"Букет XXL "Удиви любимую". Состав Букета: Роза белая – 3500 шт., вазы. Цветы в букетах по 100 штук, 250 и по 500 штук. Размер: 60, 70, 80 см. Цена 430 000", – говорится в объявлении.

Добавим, если перечислить стоимость этого букета на валюту, за эти деньги, 11 тыс. долларов США, можно купить однокомнатную квартиру в Борисполе Киевской области.

Стоит отметить, что на этом сайте можно найти и более дешевые предложения, в частности букет из пиона и гортензией за 17,2 тыс. грн.

Напомним, в Киеве более чем за 130 млн грн (свыше 3,7 млн долларов) также продают 4-х комнатную квартиру. Она расположена недалеко от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 6,15 млн долларов (около 230 млн грн) продают 5-комнатную квартиру. Она находится на 26-27 этажах дома и к ней ведет отдельный лифт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!