В Киеве за 230 млн грн продают квартиру с собсвенным лифтом: что внутри

В Киеве за 6,15 млн долларов (около 230 млн грн) продают 5-комнатную квартиру. Она расположена на 26-27 этажах дома и в нее ведет отдельный лифт.

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Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA. Согласно ему:

общая площадь жилья – 416 "квадратов";

жилая площадь – 350 кв.м;

кухни – 30 кв.м.

Его автор утверждает: благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам, из квартиры открывается обзор на 280 градусов. В частности, на Днепр.

"Жилье выполнено по авторскому дизайн-проекту. С использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", – говорится в объявлении.

В нем отмечается: в пентхаус ведет "свой личный отдельный лифт". Кроме того, в нем есть:

2 гостиные комнаты;

несколько спален;

2 отдельные детские комнаты;

спортзал;

кухня;

гардеробная;

несколько санузлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве более, чем за 130 млн грн (более 3,7 млн долларов) также продают 4-комнатную квартиру. Она расположена неподалеку от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.

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