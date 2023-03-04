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В Киеве за 230 млн грн продают квартиру с собсвенным лифтом: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
2,0 т.
В Киеве за 230 млн грн продают квартиру с собсвенным лифтом

В Киеве за 6,15 млн долларов (около 230 млн грн) продают 5-комнатную квартиру. Она расположена на 26-27 этажах дома и в нее ведет отдельный лифт.

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Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA. Согласно ему:

  • общая площадь жилья – 416 "квадратов";
  • жилая площадь – 350 кв.м;
  • кухни – 30 кв.м.
В Киеве з 6,15 млн долларов продают 5-комнатную квартиру

Его автор утверждает: благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам, из квартиры открывается обзор на 280 градусов. В частности, на Днепр.

Квартира расположена на 26-27 этажах дома и в нее ведет отдельный лифт

"Жилье выполнено по авторскому дизайн-проекту. С использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", – говорится в объявлении.

Общая площадь жилья – 416 ''квадратов''

В нем отмечается: в пентхаус ведет "свой личный отдельный лифт". Кроме того, в нем есть:

  • 2 гостиные комнаты;
  • несколько спален;
  • 2 отдельные детские комнаты;
  • спортзал;
  • кухня;
  • гардеробная;
  • несколько санузлов.
Из квартиры открывается обзор на 280 градусов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве более, чем за 130 млн грн (более 3,7 млн долларов) также продают 4-комнатную квартиру. Она расположена неподалеку от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.

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