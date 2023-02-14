В Киеве недалеко от Верховной Рады продают квартиру за 137 млн грн: какая площадь
В Киеве за 137,55 млн грн (более 3,7 млн долларов) продают 4-комнатную квартиру. Она расположена неподалеку от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.
Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Согласно ему:
- жилая площадь квартиры – 217,2 кв. м;
- площадь кухни – 20,3 кв. м;
- этаж – 12/20.
Дом построен по спецпроекту 2006-2010 гг. Стены выполнены из кирпича.
"Новый элитный дом, расположенный в Мариинском парке на Липках. С прекрасным видом Киево-Печерской Лавры, Днепр и Парковой аллеи", – говорится в объявлении.
Отмечается, в самом доме есть подземный паркинг. А также:
- спецохрана;
- централизованная система кондиционирования;
- спроектированный зал для деловых встреч;
- ресторан.
Кроме того, подчеркивается, он оснащен системой "Умный дом". А также имеет:
- 4 террасы;
- централизованную систему кондиционирования;
- SPA-центр;
- бассейн.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве за 4,5 млн долларов (около 170 млн грн) продают 4-этажный дом на 8 комнат. Он имеет собственные бильярдную, кинозал, бассейн и SPA-зону. "В комплекте" к нему идет гостевой дом.
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