newspaper
img

В Киеве недалеко от Верховной Рады продают квартиру за 137 млн грн: какая площадь

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
6,5 т.
В Киеве недалеко от Верховной Рады продают квартиру за 137 млн грн

В Киеве за 137,55 млн грн (более 3,7 млн долларов) продают 4-комнатную квартиру. Она расположена неподалеку от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.

Видео дня

Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Согласно ему:

  • жилая площадь квартиры – 217,2 кв. м;
  • площадь кухни – 20,3 кв. м;
  • этаж – 12/20.
В Киеве за 137,55 млн грн продают 4-комнатную квартиру

Дом построен по спецпроекту 2006-2010 гг. Стены выполнены из кирпича.

Жилая площадь квартиры – 217,2 кв. м

"Новый элитный дом, расположенный в Мариинском парке на Липках. С прекрасным видом Киево-Печерской Лавры, Днепр и Парковой аллеи", – говорится в объявлении.

Дом построен по спецпроекту 2006-2010 гг

Отмечается, в самом доме есть подземный паркинг. А также:

  • спецохрана;
  • централизованная система кондиционирования;
  • спроектированный зал для деловых встреч;
  • ресторан.
Дом расположен в Мариинском парке на Липках

Кроме того, подчеркивается, он оснащен системой "Умный дом". А также имеет:

  • 4 террасы;
  • централизованную систему кондиционирования;
  • SPA-центр;
  • бассейн.
Квартира расположена неподалеку от Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве за 4,5 млн долларов (около 170 млн грн) продают 4-этажный дом на 8 комнат. Он имеет собственные бильярдную, кинозал, бассейн и SPA-зону. "В комплекте" к нему идет гостевой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!