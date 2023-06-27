В Киеве призвали убрать МАФы у станций метро на Оболони: как подписать петицию

В Киеве призвали убрать МАФы, установленные у станций метро на Оболони. На освобожденных местах предлагают обустроить и разграничить часть для пешеходов и дорожки для вело- и электротранспорта.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение было рассмотрено депутатами, оно должно набрать 6 тысяч голосов в течение 60 суток.

"Упорядочение и освобождение пешеходной части от хаотической торговли и загромождения МАФами, которые вызывают беспорядок, искажают внешний вид проспекта и мешают проходу пешеходам, лицам с инвалидностью и детской коляской. На освободившемся пространстве обустроить и разграничить часть для пешеходов и дорожки для вело- и электротранспорта", – говорится в электронном обращении.

Как отметил автор петиции, старые МАФы не только уродуют центральный проспект Оболони, но и стоят прямо на зеленых зонах бывших клумб и пешеходных зонах, которые просто уничтожены. Кроме того, по его словам, нарушаются нормы благоустройства, противопожарные и санитарные нормы.

"Отсутствие в МАФах элементарных санитарных условий – это ежедневное издевательство над продавцами, а также антисанитария и угроза отравлений для покупателей. Легальность трудоустройства и качество продуктов под большим сомнением. "Киевблагоустройство" должно выполнить свои прямые обязанности и убрать эти уродливые пережитки" экономики", вечные "генераторы" неучтенной наличности – мелкие розсадники крупной коррупции", – резюмировал автор.

Чтобы поддержать обращение, перейдите по ссылке.

Напомним, в столице предложили предоставить охранный статус зданиям первого Киевского водопровода и обустроить на их базе укрытие. Комплекс находится на улице Владимирский спуск, 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили установить камеры видеонаблюдения в вагонах метро. Это, по мнению инициаторов обращения к городским властям, поможет увеличить контроль над ситуацией с безопасностью граждан.

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