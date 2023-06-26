В целях повышения безопасности: в Киеве предложили установить камеры в вагонах метро

В Киеве предложили установить камеры видеонаблюдения в вагонах метро. Это, по мнению инициаторов обращения к городским властям, поможет повысить контроль за ситуацией с безопасностью граждан.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение было рассмотрено депутатами, оно должно набрать 6 тысяч голосов за 60 суток от регистрации.

Как отметил автор обращения, на первом месте во время войны стоит вопрос безопасности граждан, сохранение их жизни и здоровья. По его словам, Киевский метрополитен ежедневно перевозит множество людей, и даже наличие на всех станциях правоохранителей не является гарантией защиты населения от противоправных действий.

"Поэтому с целью повышения уровня безопасности граждан во время пребывания в метрополитене предлагаю установить камеры наблюдения в вагонах метро, в переходах между станциями, на перронах и эскалаторах. Это позволит уверенно контролировать обстановку", – говорится в петиции.

Чтобы поддержать обращение, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице предложили предоставить охранный статус зданиям первого Киевского водопровода и обустроить на их базе укрытие. Комплекс находится на улице Владимирский спуск, 6.

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