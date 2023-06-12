В столице хотят сохранить здания первого Киевского водопровода от застройщиков и обустроить там укрытие

В столице предложили предоставить охранный статус зданиям первого Киевского водопровода и обустроить на базе укрытия. Комплекс находится на улице Владимирский спуск, 6.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение было рассмотрено депутатами, оно должно набрать 6 тысяч голосов в течение 60 суток.

Так, по словам инициатора документа, здания, расположенные Владимирским спуском, 6, принадлежат к объектам первого Киевского водопровода. В марте 2023 года компания-застройщик выиграла Верховный Суд относительно права застроить участок с историческими зданиями многоэтажным торгово-офисно-развлекательным центром. Бенефициаром компании, по его словам, является уроженец РФ.

"В начале апреля крышу одного из исторических зданий начали демонтировать, однако благодаря общественному резонансу демонтаж удалось приостановить. 21 апреля 2023 года по инициативе депутата горсовета Дмитрия Белоцерковца договор аренды с недобросовестным застройщиком был расторгнут", – подчеркнул автор

Он напомнил, что исторические здания являются последними уцелевшими элементами нижнего водопровода – водоснабжающей сети, которая обеспечивала питьевой и технической водой весь Верхний город.

"Кроме интересного архитектурного решения – сочетание деревянной резьбы и кирпичной кладки, Водопровод отличается своей подземной частью. Здесь, в огромных подземных резервуарах для хранения воды можно обустроить надежное укрытие для нескольких сотен людей, которые ежедневно гуляют по парку рядом. Такая инициатива поможет сохранить памятку и интегрировать ее в городскую среду", – говорится в обращении.

Чтобы поддержать петицию, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева начали рассмотрение петиции по демонтажу памятника российскому поэту Александру Пушкину. Монумент находится в Шевченковском районе столицы.

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