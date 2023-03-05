В Киеве пришли с проверкой в магазин, где нашли мертвую мышь в упаковке с хлебом

Специалисты начали внеплановую проверку магазина в Святошинском районе Киева, где покупатель обнаружил мышь в упаковке с хлебом. Торговое заведение находится на улице Василия Доманского.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы столицы. О результатах проведенных мероприятий потом сообщат.

"4 марта Главным управлением начато проведение внепланового мероприятия (инспектирования) заведения торговли АТБ-маркет на Василия Доманского (старое название улицы – Генерала Потапова), 2. Это делается на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке покупателем обнаружена мышь. Факты и вопросы, ставшие предметом проведения внепланового мероприятия, устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в одном из супермаркетов покупатель нашел небольшое дополнение в упаковке с белым хлебом. Это была мертвая мышь. Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях. Как там оказался грызун, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

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