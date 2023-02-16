Пять человек госпитализировали после употребления блюд из яиц и красной рыбы в кафе Киева

В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Пострадавших госпитализировали в медучреждения.

"Информация о заболевании острой кишечной инфекцией среди граждан. По состоянию на 15 февраля в Центр поступило 5 экстренных сообщений о заболевании острым энтероколитом – 4 среди жителей города Киева и 1 – Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все случаи пищевых отравлений, вероятно, связаны с употреблением готовой продукции в одном из заведений общественного питания, которое находится в Голосеевском районе столицы. Больные 10 февраля употребляли среди разных блюд одно общее, тост с красной рыбой и скрамбл из яйца. В настоящее время пятеро взрослых граждан госпитализировали в медицинские учреждения.

"Больные бактериологически обследованы на группу кишечных инфекций, у одного из них выделена Salmonella enteritidis", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области за два дня трое детей погибли от отравления грибами. В пятницу, 2 сентября, не стало 4-летнего Матвея, а накануне скончались две его сестры – 9-летняя Лиза и 18-летняя Екатерина.

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