В Киеве предложили переименовать улицу в честь Героя Украины Валерия Чибинеева

В Киеве предложили переименовать улицу Черниговскую в Дарницком районе Киева в честь погибшего Героя Украины Валерия Чибинеева. Он отдал свою жизнь за независимость нашего государства в бою под Гостомелем 3 марта 2022 года.

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Ответная петиция была зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации. Электронный документ должен набрать 6 тыс. голосов в течение 60 суток, чтобы его рассмотрели.

"Улица Черниговская в Дарницком районе столицы имеет особенность: одноименная ей существует в Днепровском районе. Во избежание повторяемости и чествования современных героев, защищающих Украину и отдающих жизнь за ее независимость, целесообразно переименовать улицу Черниговскую в Дарницком районе в честь Героя Украины подполковника Валерия Чибинеева", – говорится в тексте петиции.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины, Валерий Чибинеев воевал против российских захватчиков с 2014 года.

Он уничтожал оккупантов в самых горячих точках фронта, в частности в Изварином, ДАПе и Авдеевке. Раненым оставался на поле боя и продолжал командовать подразделением, чтобы не сдать позиции. Награжден Золотой Звездой Героя Украины в 2016 году.

"34-летний Валерий Чибинеев, позывной "Каракурт", оборонял Киев в первые дни российского полномасштабного вторжения и погиб в бою под Гостомелем 3 марта 2022 года, в день своего рождения. Сотрудники ГУР МО Украины призывают киевлян присоединиться к голосованию, чтобы сохранить память Валерия Чибинеева. Столица Украины должна знать и уважать своих защитников", – призвали в ГУР.

Чтобы подписать петицию, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Глебовка Киевской области установили памятник одному из "Призраков Киева", летчику Геннадию Матуляку. Герой Украины погиб на этом месте в 2022 году во время воздушного боя с российским оккупантом.

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