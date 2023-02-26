В Киевской области на месте гибели одного из ''Призраков Киева'' установили памятник. Фото

Вблизи села Глебовка Киевской области установили памятник одному из "Призраков Киева", летчику Геннадию Матуляку. Герой Украины погиб на этом месте в 2022 году во время воздушного боя с российским оккупантом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Защитнику нашей страны было посмертно присвоено звание Герой Украины.

"25 февраля в лесу вблизи села Глебовка, что на Киевщине недалеко от города Гостомель был открыт памятник. Год назад на этом месте героически погиб летчик нашей бригады подполковник Геннадий Матуляк", – рассказали в пресс-службе.

Защитник Украины родился 29 апреля 1977 в селе Мартыновское Вознесенского района Николаевской области. Более 10 лет отдал службе в знаменитой 299 бригаде. В общей сложности более 20 лет провел по рычагам боевых самолетов. Летал на самолетах МиГ-29, Л-39, Су-25.

С первого дня участвовал в отражении полномасштабного российского вторжения в Украину. 24 февраля 2022 уничтожал вражеские колонны на Херсонщине, и на родной Николаевщине.

Утром 25 февраля 2022 к северу от Киева в районе Гостомель летчик уничтожил колонну техники российских оккупантов, но около 7:00, во время воздушного боя, российский истребитель попал в штурмовик Геннадия.

"Летчик начал отводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. Но после второго попадания самолет и пилот вспыхнули. Машина упала в нескольких километрах от села Глебовка Вышгородского района. Несмотря на то, что село на тот момент было оккупировано российскими захватчиками, отважный летчик был похоронен благодарными местными жителями возле места гибели", – добавили в пресс-службе.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге подполковнику Геннадию Матуляку присвоено звание Герой Украины посмертно. 16 апреля 2022 года его перезахоронили в Николаеве. У него осталась жена Ольга и двое детей – сын Руслан и дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб один из лучших военных пилотов высшего класса Антон Листопад. За полтора месяца до своей гибели Ноябрь сумел усадить военный самолет на одном двигателе. Таким образом он уберег судно от аварии и не нанес никакого вреда жилым сооружениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!