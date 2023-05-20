В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь Интернационального легиона

В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь Интернационального легиона. Тем самым предлагается отметить иностранных граждан, которые помогают защищать свободу и независимость Украины.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета. Электронное обращение должно набрать 6 тысяч голосов, чтобы его рассмотрели столичные власти.

Как отметил автор документа, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск страны-террориста РФ граждане многих стран по зову души и сердца приехали к нам. Они встали рядом с украинцами, чтобы защитить свободу и независимость Украины.

"Эти мужественные люди оставили свои семьи, детей и родных в состоятельных странах, чтобы отстаивать те ценности, которые являются для них определяющими. Они прекрасно понимали, что могут погибнуть в любой момент, но это не остановило их в стремлении защищать демократию, что только рождается. Многие из них отдали жизнь за нашу с вами свободу и независимость. С целью увековечения памяти героев-иностранцев и чествования их подвига, основываясь на чувстве благодарности предлагается назвать одну из улиц города Киева в честь Интернационального Легиона", – призвал автор.

Напомним, в Киевсовете поддержали петицию по расторжению всех договоров, которые город заключил с УПЦ МП. Но этот процесс может начаться после принятия Верховной Радой необходимого законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили переименовать проспект Воздухофлотский в Противовоздушную оборону. По мнению инициатора этого предложения, таким образом можно будет отметить защитников неба Украины.

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