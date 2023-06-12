В Киеве предлагают переименовать улицу в честь Дениса Монастырского

В Киеве предлагают переименовать одну из улиц недалеко от МВД в честь погибшего в результате авиакатастрофы министра Дениса Монастырского. Речь идет о Виноградном переулке.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Поучаствовать в опросе можно до 18 июня 2023 года.

"Просим поддержать инициативу переименования в честь Дениса Монастырского одной из улиц в Киеве, рядом с МВД Украины", – говорится в сообщении.

Для этого необходимо:

в "Киев Цифровой", в разделе "Опрос" найти соответствующий опрос;

нажать "Принять участие";

выбрать вариант "Да";

Следует добавить, что предлагается переименовать Виноградный переулок в центре столицы Украины.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

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