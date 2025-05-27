В Киеве предлагают назвать сквер в честь подразделения, которого не существует: все подробности

В приложении "Киев Цифровой" появился опрос для киевлян с предложением переименовать сквер на улице Вахтанга Кикабидзе в Святошинском районе в честь Грузинского легиона. Однако в Украине не существует подразделения с таким названием.

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В сообщении приложения указано, что сквер, о котором идет речь, расположен в пределах дома №9 на улице Вахтанга Кикабидзе. В опросе, который продлится до 8 июня, уже приняли участие более 33 тысяч человек.

Там сказано, что Грузинский национальный легион – это добровольческое военное подразделение, сформированное в 2014 году из граждан Грузии. Отмечается, что легионеры участвовали в боях за Киев и Киевскую область в начале полномасштабного вторжения.

Однако, еще в феврале 2025 года в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что в его структуре не существует подразделения под названием "Грузинский национальный легион". Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, то он является многонациональным подразделением активных действий, которое участвует в боях на фронте.

Такое сообщении в ГУР опубликовали после заявлений Словакии, которая обвинила Грузинский легион и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к протестам в стране. Словацкий премьер Роберт Фицо тогда отметил, что Грузинский легион якобы контролируется украинской контрразведкой.

По Мамулашвили в ГУР отметили, что он не является украинским военнослужащим и не получает никаких задач или поручений от разведки. Свой контракт с Международным Легионом Мамулашвили прекратил еще в апреле 2023 года и не возобновлял его.

"ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике", - говорится в сообщении.

Отметим, что еще в 2018 году Грузинский легион заявил о выходе из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В то же время в Вооруженных силах отмечали , что отдельного подразделения с таким названием не существовало. Зато иностранцы-добровольцы несли службу в различных подразделениях бригады.

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