В Киеве посреди дороги прорвало трубу: проезд затруднен. Видео и карта

В Киеве в воскресенье, 20 июня, на Дарницком бульваре прямо на проезжей части прорвало трубу. Из-за этого по дороге разлилось большое количество воды, проезд там сильно затруднен.

Видео с места происшествия опубликовал "Киев Оперативный". Водителям рекомендовали объезжать данный участок дороги (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации издания "Сегодня", произошел прорыв трубы с холодной водой, ее диаметр составляет 500 миллиметров. Жители близлежащих домов начали обращаться в "Киевводоканал" с жалобами на слабый напор или и вовсе отсутствие воды.

Видео дня

На данный момент коммунальщики не дают прогнозов относительно того, когда будет устранен потоп. Для ремонта необходимо сначала разрыть место, где прорвало трубу.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры поезда сообщением Рахов – Одесса вынуждены были ехать в потоках воды внутри одного из плацкартных вагонов "Укрзалізниці". По их словам, потоп возник из-за проржавевшей трубы.