В Киеве после обращения в полицию пропал сын ветерана АТО. Фото

Ветеран АТО, капеллан Николай Ярошенко сказал, что в Киеве пропал его 23-летний сын Валерий.

По словам отца, парень перестал выходить на связь еще 18 января, и с этого времени даже не заходил в свои соцсети, передают "Факты".

Ярошенко рассказал, что сын арендовал квартиру в столице, сам же проживает в области. Когда приехал в Киев, то уже в полиции узнал, что 21 января сын подавал заявление об угрозах.

"Выловил одного лейтенанта в коридоре здания полиции и попросил его узнать для меня, что за заявление подавал Валера. Оказывается, ему накануне угрожали. Присылали sms-сообщения на телефон. Почему угрожали моему сыну, так и не известно", – сообщил ветеран АТО.

В Голосеевском управлении полиции заявление о пропаже парня не приняли, так как он прописан в области.

По словам Ярошенко, его сын подрабатывал по ночам в кафе. А 16 января собирался поехать на заработки во Францию.

"Позвонил на фирму, и мне говорят, что да, действительно, Валерий Ярошенко сдавал документы на поездку во Францию на три недели. Но по каким-то причинам ему не разрешили пересечь границу. Денег у Валеры на обратную дорогу не было, и представители фирмы дали ему сумму, которой хватило на обратный билет в Киев. Это было 16 января", – сообщил отец.

Ярошенко добавил, что ему удалось узнать, что по паспорту сына кто-то 21 января пересек пешком украинско-польскую границу.

"Но ситуация становится еще более запутанной из-за того, что именно в этот день, судя по заявлению, Валера был в Киеве: в Голосеевском райуправлении писал заявление в полицию об угрозах в его адрес", – подчеркнул он.

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