В Киеве полуголый водитель легковушки напал на маршрутчика. Видео

В Киеве на улице Богатырской полуобнаженный водитель Hyundai напал на водителя маршрутного автобуса. Якобы конфликт возник из-за того, что последний нарушил правила дорожного движения.

Видео дня

Об этом рассказали в социальных сетях. Сообщается, что событие произошло на Оболони (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Полуголый водитель остановил маршрутку с людьми и... В Киеве на улице Богатырской (Оболонский район) водитель Hyundai выбежал из автомобиля и пытался залезть в маршрутный автобус через водительскую дверь и напасть на маршрутчика", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть конец конфликта. Вероятно, он произошел из-за того, что водитель маршрутки якобы подрезал на дороге владельца легковушки. Следует добавить, что пассажиры автобуса стали в защиту маршрутчика.

Напомним, в Киеве был замечен маршрутный автобус, который в день смерти военного преступника Владимира Путина обещает ввести акцию. Пассажиры смогут ездить совершенно бесплатно.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 16 мая , произошла авария с участием маршрутки и легковушки на Броварском проспекте. По предварительной информации, пострадали три человека.

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