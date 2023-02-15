В Киеве возобновит работу электротранспорт: Клично рассказал, сколько троллейбусов и трамваев выйдут на линии в четверг

В четверг, 16 февраля, в Киеве продолжат возобновлять работу городского электротранспорта. С завтрашнего дня снова будут курсировать 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В общей сложности, говорит городской голова, на линии в четверг выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

Завтра будет организована работа таких троллейбусных маршрутов:

– № 5 "Ул. Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

– № 5-Д "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

– № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности";

– № 7 "Ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

– № 8 "Ул. Смелянская – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

– № 9-К "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";

– № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Маршальская";

– № 12 "Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал";

– № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал";

– № 17 "Пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

– № 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко";

– № 24 "Ул. Северная – просп. Свободы";

– № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы";

– № 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";

– № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский";

– № 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";

– № 30 "Ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";

– № 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко";

– № 34 "Ул. Северная – ст. м. "Почайна";

– № 34-К "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";

– № 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин";

– № 37 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

– № 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная";

– № 38 "Ст. м. "Выдубичи" – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";

– № 40 "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";

– № 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";

– № 42 "Ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбидская";

– № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";

– № 44 "Ул. Северная – просп. С. Бандеры";

– № 47 "Ул. Милославская – ст. м. "Минская";

– № 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".

Также снова будут курсировать трамваи по следующим маршрутам:

– № 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2";

– № 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко";

– № 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь";

– № 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)";

– № 16 "Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";

– № 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица";

– № 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь";

– № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";

– № 22-К "Ул. П. Усенко – ЗЗБК";

– № 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки";

– № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко";

– № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко";

– № 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".

Напомним, что ранее, 13 февраля, был возобновлен троллейбусный маршрут № 31 "Ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская".

Также снова курсируют трамваи № 1 "Михайловская Борщаговка – ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023); №3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023); №5 "Ул. Сержа Лифаря – ст. Троещина-2" (восстановлено с 31.01.2023) и №28 "Ул. Милославская – ст. м. "Лесная" (возобновлено с 31.01.2023).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 15 февраля, энергетики не планировали отключать свет. Однако при перегрузке сетей могли применяться ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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