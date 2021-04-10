В Киеве полиция ловила неадекватного мужчину со змеями на шее. Фото

В Киеве сотрудники патрульной полиции задержали пьяного мужчину с двумя змеями на шее.

Агрессивный киевлянин гулял по городу и приставал к прохожим, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Змеи вели себя беспокойно из-за холода, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля. Заметили его на улице Клавдиевской и вызвали полицию.

"Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи – также не сказал, поэтому патрульные задержали мужчину и доставили в райотдел", – говорится в сообщении.

Также патрульные связались с организацией UAnimals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный приют.

На нарушителя полицейские составили материалы по ст.89 (Жестокое обращение с животными) и по ст.178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУпАП.

Животных передали зоозащитникам. МВД Украины

Мужчина гулял по Киеву со змеями. МВД Украины

Животным было холодно. МВД Украины

Киевлянин положил их себе на шею. МВД Украины

Скриншот. МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, австралийский специалист по ловле змей озадачил пользователей соцсетей, опубликовав видео со змеей, которая спряталась среди обуви.