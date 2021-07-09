В Киеве показали эталонную пригородную электричку: по какому маршруту будет курсировать. Фото

В пятницу, 9 июля, в Киеве презентовали обновленный пригородный электропоезд, который будет курсировать в рамках масштабного проекта Kyiv City Exspress. Демонстрация электрички состоялась на первом пути Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места события. Стоимость модернизации девятивагонного состава 70 миллионов гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сразу отметим, что советскую электричку после модернизации можно узнать разве что по внешнему дизайну подвижного состава, но и он претерпел определенные изменения. Новые поезда лишатся серого цвета с синими или полосками, зато их заменит сочетание из четырех цветов – голубого, желтого, белого и красного.

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Электропоезд обновили на Киевском вагоноремонтном заводе. Каждый вагон будет вмещать по 110 пассажиров. И теперь не придется ехать стоя, как это бывало раньше. Внутри обновили все оборудование, смонтировали современные электротабло. Новые поезда также станут инклюзивными.

Теперь каждый вагон электрички вмещать по 110 пассажиров. В середине обновили всю техническую начинку, установили новое оборудование, сиденья, а также электротабло. Кроме того, теперь в первых вагонах (в голове и хвосте поезда – Ред.) есть пандусы.

Представленный на презентации экземпляр будет курсировать по маршруту Буча-Киев со следующей недели.

В "Укрзалізниці" также отметили, что до конца года планируют обновить еще 6 подобных электричек. На модернизацию этого подвижного состава выделят 400 миллионов гривен.

"Финансирование проекту осуществляется наши собственные средства", – рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столицу планируют запустить несколько пригородных маршрутов Фастов-Киев и Вышгород-Киев. Они будут обслуживать людей, которые ежедневно приезжают на работу в столицу.