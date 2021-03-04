В Киеве поймали дончанина в российском камуфляже. Фото
В Киеве активисты "раздели" мужчину, который вышел на улицу в поношенном российском камуфляже.
Об инциденте в четверг, 4 февраля, сообщила волонтер Диана Макарова на своей странице в Facebook. По ее словам, у украинца была донецкая прописка.
Макарова опубликовала фотографии мужчины, сделанные в каком-то помещении. Украинец был развернут лицом от объектива и держал руки за спиной. Также волонтер показала снимки самой куртки.
"Да, трофей у нас, на него уже очередь. Да, лейбл проверили, русский. Нет, чувак жив... Да, чувак домой шел голышом", – написала волонтер.
Она также рассказала, что дончанин на вопросы о том, почему он в камуфляжной форме российского образца, ответил, что не знал этого.
Поступок мужчины Макарова назвала "досадным самоубийством".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что угроза масштабного военного вторжения России в Украину никуда не делась. Кроме того, страна-агрессор может вернуться к нереализованным в 2014 году планам из-за водного кризиса в оккупированном Крыму.
Муженко также рассказал, что президент России Путин и военное руководство РФ считало, что взяли в окружение украинских военных в районе Дебальцево в феврале 2015 года, однако это было не так. В итоге агрессору не удалось добиться от нашей страны капитуляции.
Кроме того, генерал заявил, что победа Украины в войне с РФ будет означать восстановление границ нашей страны до 2014 года. Однако для этого необходима сильная власть, армия, единство народа и надежный союзник.