В Киеве поймали дончанина в российском камуфляже. Фото

В Киеве активисты "раздели" мужчину, который вышел на улицу в поношенном российском камуфляже.

Об инциденте в четверг, 4 февраля, сообщила волонтер Диана Макарова на своей странице в Facebook. По ее словам, у украинца была донецкая прописка.

Макарова опубликовала фотографии мужчины, сделанные в каком-то помещении. Украинец был развернут лицом от объектива и держал руки за спиной. Также волонтер показала снимки самой куртки.

"Да, трофей у нас, на него уже очередь. Да, лейбл проверили, русский. Нет, чувак жив... Да, чувак домой шел голышом", – написала волонтер.

Она также рассказала, что дончанин на вопросы о том, почему он в камуфляжной форме российского образца, ответил, что не знал этого.

Поступок мужчины Макарова назвала "досадным самоубийством".

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