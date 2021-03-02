Муженко рассказал, как был сорван план Путина принять капитуляцию Украины

Президент России Владимир Путин и военное руководство РФ считало, что взяли в окружение украинских военных в районе Дебальцево в феврале 2015 года, однако это было не так.

Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, отвечая на вопрос о том, что в то время российский лидер планировал в Минске принять капитуляцию Украины.

Он предположил, что тогда Путину могли сказать примерно следующее: "В Донецком аэропорту у нас определенный успех, но там не совсем все получилось. Однако мы в районе Дебальцево им создали "мешок", они должны пойти на все наши условия, потому что в противном случае группировка в восемь тысяч человек попадает в полное окружение".

По словам Муженко, в таком случае в Украине вполне мог бы наступить хаос, что было чревато сменой политического руководства.

Он подчеркнул, что украинская делегация в Минске тогда стала объяснять Путину: у нас нет никакого окружения, мы держим свои позиции.

"Как раз шли бои за Логвиново. Наш основной маршрут Дебальцево-Бахмут был перерезан именно в Логвиново, поэтому россияне считали, что мы в полном окружении", – пояснил бывший начальник Генштаба.

Также Муженко раскрыл подробности переговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и Путиным.

"Порошенко вышел из зала: "Иду звонить начальнику Генерального штаба". Я находился в своем кабинете в Киеве. Порошенко рассказал, что, по словам Путина (и российский генерал Картаполов это подтверждает), наши окружены. Я ответил, что есть проблемы, но как такового окружения нет — мы можем и подвозить боеприпасы, и проводить эвакуацию раненых. Порошенко говорит: "Бери самолет и лети в Минск". Я ответил, что не вижу смысла, потому что должен оставаться здесь, чтобы быстро реагировать на ситуацию", – вспоминает он.

Муженко отметил, что он выразил готовность поговорить с российским генералом по телефону.

"В 21:00 нас соединили по спецсвязи. И вот Картаполов уверенным тоном сообщает: "Виктор Николаевич, все — вы в окружении". Видимо, ему так докладывали оттуда. Я говорю: "Нет окружения, у нас есть возможность поставки боеприпасов и вывоза людей". Он снова: "Ну, вывоз людей и эвакуация раненых — это по договоренности". И тогда я предложил: "Если у вас есть сомнения, я вас завтра приглашаю в Дебальцево в десять утра. Если у вас проблема с транспортом, я готов отправить вам свой самолет". Он ничего не ответил и молча положил трубку", – рассказал генерал.

Муженко добавил, что после этого начались 16-часовые переговоры, которые завершились подписанием вторых Минских соглашений ("Минск-2"), в первом пункте которых было сказано о незамедлительном и всеобъемлющем прекращении огня с 00:00 по киевскому времени 15 февраля 2015 года.

"Мы в это время держали полностью весь периметр в районе Дебальцево. После 15 числа огонь не прекратился, а наоборот усилился. Туда были стянуты все возможные силы и средства противника. Когда российский спецназ зашел в Дебальцево, я, понимая, что россияне уже у нас в тылу, принял решение о выводе нашей группировки", – сказал бывший начальник Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года Украина обратилась в Международный уголовный суд по поводу казней украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Напомним, что в 2015 году украинская армия была вынуждена покинуть Дебальцево. Самая крупная российско-украинская битва 2015 года продолжалась 29 дней.