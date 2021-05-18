В Киеве подвал новостройки залило фекалиями: сотрудники ЖЭКа якобы угрожали жильцам. Видео

В Киеве в новостройке на улице Елизаветы Чавдар, 38а, что на Осокорках, сотрудники ЖЭКа уже месяц не могут очистить подвал от фекалий. Из-за аварии в подъезде стоит страшная вонь.

К OBOZREVATEL обратились жители дома, которые жалуются, что обслуживающая компания не только не хочет устранить последствия прорыва трубы, но и угрожает местным жителям.

"Где-то месяц назад у нас прорвало трубу в подвале. Специалисты ЖЭКа что-то там отремонтировали, почистили, однако после наш подвал залило фекалиями. А теперь работники отказываются наводить здесь порядок и убирать", – рассказала местная жительница Жанна.

Она также отметила, что ранее сотрудники ЖЭКа "Проминь", который обслуживает новостройку, заявляли, что авария произошла из-за того, что кто-то якобы выбросил в унитаз памперс.

"Мне кажется, что это полная ерунда. Его же туда не заталкивали. Какие глупые причины аварии", – пожаловалась жительница дома.

По ее словам, она два раза звонила главному инженеру, который постоянно уверял, что ремонтные работы продолжаются, и кроме этого он якобы угрожал другой женщине.

"Он спрашивал меня 6 раз, кто я такая, из какой квартиры. В очень угрожающем тоне. А одной женщине вообще отрезали электричество и начали терроризировать. Она сейчас судится с ЖЭКом", – отметила наша собеседница.

Корреспондент OBOZREVATEL позвонил в ЖЭК "Проминь". Там ответили, что последствия аварии уже устранили. Правда, по их версии, теперь причиной аварии стали не памперсы, а наполнители для туалетов домашних животных. Местные якобы сбрасывают их в унитазы.

"Видимо, они это делают специально. Там совместили две квартиры, а платят за одну. А еще нам жаловались, что жители этих квартир забирают платежки своих соседей. Для чего они это делают, непонятно", – поделился с нами и.о. главного инженера жилищно-эксплуатационной конторы "Проминь" Валерий Водопьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева мужчина угрожал взорвать гранату в помещении одной из жилищно-эксплуатационных контор.