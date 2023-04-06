В Киеве мужчина с удостоверением работника Офиса генпрокурора обругал инспектора по парковке из-за эвакуации авто. Видео

В Киеве водитель обругал инспектора по парковке за то, что его машину эвакуировали на штрафплощадку. Автовладелец представился сотрудником Офиса генерального прокурора и требовал номер телефона работника коммунальной службы.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Сообщается, что мужчина оставил машину у остановки общественного транспорта (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На записи можно увидеть, что инспектор по парковке стоит на улице возле эвакуатора, когда к нему подходит мужчина и спрашивает, где его автомобиль. Коммунальщик спокойно отвечает, что машину забрали на штрафплощадку в Подольском районе столицы.

Автовладелец сразу попросил инспектора предъявить документы, а также одновременно показал удостоверение сотрудника Офиса генпрокурора. Согласно документу владельца машины зовут Николай Николаевич Закриничный.

После этого водитель спросил, почему его машина была эвакуирована, на что ему коммунальщик объяснил – транспорт стоял на остановке общественного транспорта, что является нарушением ПДД. В ответ на это Закриничный потребовал у инспектора номер телефона, и в какой момент произнес: "Я не понял, вы что, вообще ох**ели, что ли?!"

После этого водитель сфотографировал инспектора, а затем ушел в неизвестном направлении. Следует добавить, что судя по всему авто забрали с Контрактовой площади. То есть что штрафплощадка, на которую по словам коммунальщика забрали машину (Набережно-Луговая), находится в 20-25 минутах ходьбы от места происшествия.

Отметим, на старой версии сайта Генеральной прокуратуры Украины действительно можно найти информацию о Николае Закриничном. Он указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя, который напал на инспектора по парковке и избил его. Злоумышленник набросился с кулаками на мужчину, когда тот выписал ему постановление за нарушение правил парковки автомобиля.

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