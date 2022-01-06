Иран вышел из переговоров о возмещении ущерба жертвам авиакатастрофы МАУ

Иранская сторона отказалась брать на себя обязательства по вступлению в переговоры о компенсации жертвам катастрофы пассажирского Boeing 737-800 в небе над Тегераном. На борту тогда находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Об этом говорится в заявлении Международной группы PS752, которая обращалась к правительству Ирана с соответствующим предложением. Заявление обнародовали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В нем говорится, что предложение стране от группы поступило 16 декабря 2021 года, а 27 декабря PS752 получила от Ирана ответ. В нем говорилось, что государство не видит необходимости вести переговоры с Международной группой.

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"Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры и не возмещая ущерба за свои действия", – сказано в сообщении.

В группе подчеркнули, что будут добиваться привлечения Тегерана к ответственности за "действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц", и требовать возмещения ущерба.

Отметим, что в Международную группу входят представители Канады, Швеции, Украины и Британии. Это государства, граждане которых погибли во время катастрофы.

Напомним, что суд в Канаде постановил выплатить около 90 миллионов долларов (107 млн канадских долларов) семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ. Иск подали родные шести жертв авиакатастрофы, которые должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещения и еще 7 млн моральной компенсации.

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит ракетой ПВО недалеко от аэропорта иранской столицы Тегерана 8 января 2020 года. На борту находилось 176 человек, 11 из которых – члены экипажа и двое пассажиров – были украинцами. Подробнее о расследовании читайте в нашем материале.

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