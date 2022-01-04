Канадский суд постановил выплатить семьям жертв сбитого самолета МАУ $90 млн

Верховный суд канадской провинции Онтарио присудил выплатить около 90 миллионов долларов (107 млн канадских долларов) семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Рейс PS752 был сбит над Тегераном в начале 2020 года.

Решение основывается на майском постановлении, которым сбитие борта признали умышленным терактом. Об этом сообщает "Укринформ".

Иск подали родные шести жертв авиакатастрофы, которые должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещения и еще 7 млн моральной компенсации.

Ранее адвокат родных погибших Марк Арнолд отмечал, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за границей на случай отказа добровольно выполнить решение суда.

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Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит ракетой ПВО недалеко от аэропорта иранской столицы Тегерана 8 января 2020 года. На борту находилось 176 человек, 11 из которых – члены экипажа и двое пассажиров – были украинцами. Подробнее о расследовании читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Высший суд Онтарио вынес решение, что Иран намеренно сбил самолет МАУ.