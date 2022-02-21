В Киеве почтили память Героев Небесной сотни. Фото

В Киеве в воскресенье, 20 февраля, почтили память Героев Небесной сотни. В Михайловском Златоверхом соборе и на улице Институтской прошли панихиды по погибшим зимой 2014 года.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. Вечером в столице зажгли "Лучи достоинства".

Так, памятные мероприятия проводились в городе на протяжении всего дня. Киевляне и гости столицы несли цветы в Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни и зажигали лампадки.

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Вечером, в центре Киева состоялось вече, панихида и также зажгли "Лучи достоинства", которые были посвящены памяти Героев Небесной сотни, погибших во время событий на Майдане Незалежности в столице в 2014 году.

Лучи создали с помощью 120 проекторов, установленные возле Мемориального комплекса Героев Небесной сотни, Октябрьского дворца и Монумента Независимости Украины.

Напомним, 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве начался самый жесткий этап противостояний. "Мирное наступление" активистов в направлении Верховной Рады завершилось столкновениями между силовиками, протестующими и так называемыми "титушками", в результате чего в тот день погибли 23 человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в пятницу, 18 февраля, состоялась акция "Ангелы памяти". Она была приурочена годовщине расстрелов людей на Майдане Незалежности.