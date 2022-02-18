В Киеве к годовщине расстрелов на Майдане прошла акция "Ангелы памяти". Видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 18 февраля, состоялась акция "Ангелы памяти". Она была приурочена годовщине расстрелов людей на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил Telegram-канал Большой Киев. Присоединиться акции и повесить бумажного ангела мог любой желающий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Аллее Героев Небесной Сотни сегодня состоялась тихая акция "Ангелы памяти" к годовщине расстрелов на Майдане. Бумажных ангелов в Киеве развешивают на деревьях, которые были свидетелями расстрела мирных украинцев, отстаивавших свое право за достоинство. Каждый может присоединиться и повесить бумажного ангела", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве начался самый жесткий этап противостояний. "Мирное наступление" активистов в направлении Верховной Рады завершилось столкновениями между силовиками, протестующими и так называемыми "титушками", в результате чего в тот день погибли 23 человека.

При этом бывший президент Виктор Янукович сбежал из страны 22 февраля 2014 года. Сегодня он осужден за государственную измену, проходит как подозреваемый по ряду других дел и скрывается в России от тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый президент Виктор Янукович обратился к украинцам в восьмую годовщину Майдана. Он раскритиковал нынешнюю власть и, более того, позволил себе предложить новую стратегию развития для государства.