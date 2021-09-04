В Киеве скоро перекроют ряд дорог: опубликован полный список

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц из-за массового мероприятия велосипедистов. Ограничения будут действовать с 07:00 до 18:00.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook. Жителей и гостей столицы предупредили, что движение автомобилей временно прекратят на таких улицах:

Академика Кржижановского;

Василия Степанченко;

Коростенской;

Генерала Наумова;

Рабочей;

бульваре Академика Вернадского;

участках прилегающих улиц;

автодороге Р30 (Новоирпенская трасса).

Правоохранители призвали водителей отнестись к таким временным мерам с пониманием и выбрать другие маршруты движения.

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Отметим, что на 5 сентября в столице Украины запланирован веломарафон "Киевская сотка". Ожидается, что в мероприятии будут участвовать около 3 тыс. велосипедистов.

Стартовать первая группа будет в 8:00 на пересечении бульвара Академика Вернадского и улицы Сельской. Заезд рассчитан на две дистанции – 100 и 50 км. Доехать участники марафона должны до города Ирпень.

Напомним, что вечером в субботу, 4 сентября, в Киеве также ограничивали движение транспорта из-за соревнований "Uklon Ночной забег".

В Киевской городской государственной администрации ранее обещали, что в 2021 году в столице появится более ста километров велоинфраструктуры. Кроме строительства самых велодорожек, в городе планируют обустроить соответствующие места на полосах для общественного транспорта.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры в сотрудничестве с частными инвесторами хочет построить шесть платных автомобильных дорог в Украине. Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 0,023 до 0,133 евро или от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек за километр.