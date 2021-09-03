В Киеве в субботу ограничат движение транспорта: названа причина. Карта

В центре Киева в субботу, 4 сентября, состоятся соревнования "Uklon Ночной забег". Из-за этого на некоторых улицах ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Спортивные мероприятия пройдут с 18:00 до 23:00.

В связи с этим в городе ограничат движение на:

улице Петра Сагайдачного;

улице Набережно-Крещатицкой;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно Рыбацкой);

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);

улице Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

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В то же время, заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможен на съезд к Днепровскому проезду.

По информации организаторов, главное событие "Uklon Ночной забег" пройдет на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 4 на 5 сентября на один час продлят работу столичного метрополитена. На НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Франции.