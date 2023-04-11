В Киеве отопление отключили уже у 95% жилых многоэтажек

В Киеве коммунальщики отключили отопление уже в 95% жилых многоэтажек. Остальные будут отключаться по заявкам управляющих домов

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго". Столичные власти приняли решение завершить отопительный сезон с 8 апреля.

"Коммунальное предприятие завершает сворачивание системы централизованного отопления столицы. Уже отключено 95% многоэтажек, находящихся в коммунальном управлении. Свертывание системы теплоснабжения было начато в Киеве в субботу 8 апреля. Тепло выключают постепенно из-за особенностей тепловой инфраструктуры столицы – инертность системы и разветвленность трубопроводов, общая протяженность которых превышает 2,7 тыс. километров", – сообщили в пресс-службе.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что больницы, школы, детские сады и другие отключаются по заявкам руководителей. Отопительный сезон уже завершен для 45% учебных и 7% медицинских учреждений.

Напомним, в течение отопительного сезона 2022-2023 было ликвидировано более 5 тысяч аварий. Кроме того, за этот период специалисты вернули свет одному миллиону семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 апреля официально завершился отопительный сезон. Соответствующее решение было принято с учетом погодных условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!