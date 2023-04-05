В Киеве 8 апреля официально завершат отопительный сезон, – Кличко

В Киеве 8 апреля официально завершается отопительный сезон. Соответствующее решение было принято с учетом погодных условий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Для полной остановки системы потребуется несколько дней.

"8 апреля завершаем в Киеве отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление. Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в дома раньше", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что для перехода на летний режим работы системы специалистам понадобится несколько дней, потому что централизованная система теплоснабжения столицы – одна из крупнейших в Европе.

"Она насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", – резюмировал Кличко.

Напомним, в течение отопительного сезона 2022-2023 было ликвидировано более 5 тысяч аварий. Кроме того, за этот период специалисты вернули свет одному миллиону семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершает нынешний отопительный сезон с профицитом энергомощности и остатками газа и угля. В Минэнерго отмечают: это свидетельствует о том, что страна выдержала очень сложную зиму.

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