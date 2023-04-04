Ликвидировали более 5 тыс. аварий: в ДТЭК подвели итоги отопительного сезона в Киеве

На протяжении отопительного сезона 2022-2023 было ликвидировано более 5 тысяч аварий. Кроме того, за этот период специалисты вернули свет одному миллиону семей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Энергетики круглосуточно работали над ремонтом поврежденной врагом инфраструктуры.

"Эта зима стала беспрецедентным вызовом для украинских энергетиков, с которым они достойно справились. Еще до начала массированных обстрелов мы провели подготовку к зиме – починили более 700 энергообъектов и 126 км линий электросетей. В течение отопительного сезона ликвидировали более 5 тыс. аварий. Вернули свет 1 млн семей", – рассказали в пресс-службе.

В ДТЭК добавили, что ежедневно над восстановлением сетей Киева работали 198 бригад, 30 из которых были дополнительно сформированы для усиления противоаварийной работы.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, Укрэнерго сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления. Таким образом, 3 апреля электричество украинцам не отключали ни в одной области.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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