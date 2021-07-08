С кинотеатром и парикмахерской: в Киеве открыли самое современное студенческое общежитие в Украине. Фото

В четверг, 8 июля, в Киеве открыли студенческое общежитие под названием Students Residential Complex "7 SPACE". В нем будут проживать студенты Киевского национального торгово-экономического университета.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения высшего образования. Там отметили, что 9-этажное общежитие на 550 мест начали строить еще в 2009 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Все эти годы наш университет рос. Главным ресурсом, которого не хватало, были места в общежитиях. Мы стремились создать полноценные условия: проживание, обучение, творческого развития. Было трудно, но мы все преодолели и университет получает новый импульс для развития", – рассказал ректор КНТЭУ Анатолий Антонович Мазараки.

Видео дня

В состав комплекса входит 4-этажный социально-бытовой блок с помещениями для самоподготовки и обучения студентов, коворкинга, спорта (тренажерный зал, зал фитнеса, бильярда, настольного тенниса) и студенческого досуга: кинотеатр, медиа-студия, студия звукозаписи, репетиционные залы. Также здесь есть прачечная, медицинский изолятор и парикмахерский салон.

Основные преимущества нового общежития КНТЭУ:

Полностью оснащен автоматизированной системой пожарной безопасности;

оснащен пандусами, лифтами и тому подобное;

полное покрытие Wi-Fi;

блочная система размещения (по 2 комнаты) с санузлом, душевой кабиной, кухней, комнатой для глажки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице презентовали уникальную арт-инсталляцию, посвященную преодолению любых препятствий. Название проекта-манифеста Merman. Огромный объект был создан для знаменитого фестиваля Burning man