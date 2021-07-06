В Киеве возле Арки дружбы народов появилась огромная скульптура, посвященная силе духа. Фото, видео

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве возле Арки дружбы народов появилась огромная скульптура, посвященная силе духа. Фото, видео

Во вторник, 6 июля, в Киеве создали уникальную арт-инсталляцию посвященную преодолению каких-либо препятствий. Название проекта-манифеста Merman. Огромный объект, созданный для знаменитого фестиваля Burning man, разместили возле Арки дружбы народов, в Центральном парке культуры и отдыха.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места торжества. По словам организаторов проекта, посмотреть на огромную скульптуру можно будет всего одну неделю – до 12 июля. Таковы требования менеджеров фестиваля Burning man (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Проект Merman – скульптура размерами 3х3х12 метров – готовился для фестиваля Burning Man в штате Невада (США). Это единственный проект из Украины среди 59, который получил грант от организаторов фестиваля", – рассказали в команде Merman.

Видео дня
Возле Арки дружбы народов в Киеве открыли уникальную скульптуру.

Из-за пандемии Burning Man-2021 отменили, потому инсталляцию решили показать в Киеве.

Арт-инсталяция посвящена силе духа.
Огромную скульптуру создали для известного фестиваля Burning man.

"Мы каждый день осуществляем выбор. Движемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать шагать дальше – исключительно наш выбор. Мы так устроены – пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт", – описали идею проекта организаторы.

Так будет выглядеть скульптура в пустыне Невады в 2022 году.

В 2022 году огромную инсталляцию покажут в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина создала чудо-двор в спальном районе города с подъездом, облицованным мозаикой, вазонами с яркими цветами и фонариками, которые украшают входную группу в многоэтажку.

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