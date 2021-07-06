В Киеве возле Арки дружбы народов появилась огромная скульптура, посвященная силе духа. Фото, видео

Во вторник, 6 июля, в Киеве создали уникальную арт-инсталляцию посвященную преодолению каких-либо препятствий. Название проекта-манифеста Merman. Огромный объект, созданный для знаменитого фестиваля Burning man, разместили возле Арки дружбы народов, в Центральном парке культуры и отдыха.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места торжества. По словам организаторов проекта, посмотреть на огромную скульптуру можно будет всего одну неделю – до 12 июля. Таковы требования менеджеров фестиваля Burning man (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Проект Merman – скульптура размерами 3х3х12 метров – готовился для фестиваля Burning Man в штате Невада (США). Это единственный проект из Украины среди 59, который получил грант от организаторов фестиваля", – рассказали в команде Merman.

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Из-за пандемии Burning Man-2021 отменили, потому инсталляцию решили показать в Киеве.

"Мы каждый день осуществляем выбор. Движемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать шагать дальше – исключительно наш выбор. Мы так устроены – пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт", – описали идею проекта организаторы.

В 2022 году огромную инсталляцию покажут в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина создала чудо-двор в спальном районе города с подъездом, облицованным мозаикой, вазонами с яркими цветами и фонариками, которые украшают входную группу в многоэтажку.