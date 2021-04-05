У Києві від COVID-19 вилікували всього 7 осіб за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
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Лікування коронавірусу

Коронавірусом у Києві за минулу добу, 4 квітня, заразилися 458 осіб. При цьому вилікувалися від COVID-19 всього сім пацієнтів.

У Київській області зафіксували 619 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 167 668 киян, в області – 100 230.

Померли від COVID-19 у Києві всього 3 617 осіб (+ 32 за добу), вилікувалися 107 559 пацієнтів (+7). Продовжують боротися з вірусом 56 492 інфікованих.

За добу в Києві одужали всього 7 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу. Столиця закрила всі школи і дитячі сади, обмежила роботу громадського транспорту і дозволила працювати закладам громадського харчування тільки на винос.

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