В Киеве опять приспустили главный флаг Украин: названа причина

В Киеве во вторник, 23 марта, из-за прогнозов синоптиков о непогоде, приспустили главный флаг Украины.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, было получено предупреждение о порывах ветра до 50 километров в час.

"Мы снова должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку полотнище, так и само полотнище", – уточнил Непоп.

Флаг будет приспущен до улучшения погодных условий.

Флагшток является крупнейшим в Украине. Его высота – почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Отметим, что ранее из-за непогоды уже несколько раз приспускали главный флаг Украины.

Так, 7 марта в Киеве было принято решение приспустить его из-за сильных порывов ветра. Еще раз это пришлось сделать буквально через несколько дней, 12 марта.

Самый большой флаг Украины развернули в Киеве накануне Дня государственного флага, 22 августа 2020 года. Мемориал открыли на Печерских холмах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.