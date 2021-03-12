В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг страны

В пятницу, 12 марта в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Потому опять должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

В КГГА уточнили, что флаг может быть приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в столице.

Отметим, что синоптики пообещали усложнение погодных условий в Киеве, в пятницу 12 марта. В городе пройдет снег, и ожидаются порывы ветра до 7-12 метров в секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта мощные циклоны Jozef и Klaus спровоцируют в Украине сильный ветер и осадки, однако на выходных придет настоящая весна.