В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

В Киеве приспустили главный флаг Украины, установленный на киевских холмах из-за непогоды и сильных порывов ветра.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, сообщила пресс-служба КГГА. Отмечается, что так происходит всегда в случае ухудшения погодных условий.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", – сказал Непоп.

Когда непогода покинет столицу, флаг вернут в исходное положение, отметили в пресс-службе.

"До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", – говорится в сообщении.

Отметим, в 2020 году накануне Дня государственного флага мэр Виталий Кличко поднял над столицей самый большой флаг. Высота построенного на печерских холмах флагштока – около 90 метров, а размеры полотнища – 16 на 24 метра.

В Украине на воскресенье, 7 марта объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности – желтого. Ночью в северо-западных областях, а днем на всей территории страны ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Киевской области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

7 марта, в Украине наблюдается очень ветренная и довольно прохладная погода. В северных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Из-за порывов ветра до 20-30 м/с в стране на сутки объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля украинские активисты на админгренице в Херсонской области запустили в аннексированный Россией Крым флаг Украины с посланиями для жителей полуострова. Акцию приурочили ко Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Помимо прочих, обращение на флаге оставили также руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.