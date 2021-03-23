У Києві знову приспустили головний прапор України

У Києві у вівторок, 23 березня, через прогнози синоптиків про негоду спустили головний прапор України.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслав Непоп, було отримано попередження про пориви вітру до 50 кілометрів на годину.

"Ми знову маємо приспустити прапор, аби пориви вітру не пошкодили як флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище, так і саме полотнище", – уточнив Непоп.

Прапор буде приспущеним до поліпшення погодних умов.

Флагшток є найбільшим в Україні. Його висота – майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Відзначимо, що раніше через негоду вже кілька разів приспускали головний прапор України.

Так, 7 березня в Києві було ухвалено рішення приспустити його через сильні пориви вітру. Ще раз це довелося зробити буквально через кілька днів, 12 березня.

Найбільший прапор України розгорнули в Києві напередодні Дня державного прапора, 22 серпня 2020 року. Меморіал відкрили на печерських пагорбах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через велику кількість пацієнтів із COVID-19 у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.