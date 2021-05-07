В Киеве одну из улиц просят переименовать в честь Джорджа Флойда

В Киеве предложили переименовать улицу Жамбыла Жабаева, которая находится в Шевченковском районе города Киева в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейскими.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета

Автор обращения, киевлянин Владимир Ковальчук считает, что улицу названную в честь советского певца казахского происхождения надо декоммунизировать, потому что Жабаев прославлял тоталитарный режим.

"Жамбыл Жабаев в честь которого сейчас названа улица – это советский певец акын, прславлявший в своих песнях прославлял сталинский тоталитарный режим. Среди них есть такие песни, как" Гимн Октябрю "(1936)," В Мавзолее Ленина "(1936)," Ленин и Сталин "(1936)," Баллада о наркомаеЕжова "(1937)," Большой Сталинский закон "(1936).

Характерным примером "стиля" Джамбула могут служить такие строки ", – отметил автор петиции.

Он отметил, что улицу следует назвать в честь Джорджа Флойда – американца, который стал жертвой полицейского произвола в США в 2020 году.

"Переименование улицы в честь Флойда будет хорошим месседжем нашим американским союзникам, и продемонстрирует, что украинцы солидарны с афроамериканцами в вопросе борьбы за демократические ценности и верховенство права", – подчеркнул автор обращения.

Как сообщал OBOZREVATEL на сайте Киевсовет появилась петиция с просьбой переименовать проспект Науки в честь народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Киви, который недавно защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.