В Киеве объявлены первые электронные земельные торги: известны подробности

В Киеве объявлены первые электронные земельные торги. На аукцион были выставлены три земельных участка, целевое назначение которых эксплуатация и обслуживание паркингов и автостоянок.

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Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич, передает пресс-служба ведомства. Все они находятся в Деснянском районе столицы.

"Мы продолжаем цифровизировать сферу земельных отношений. Е-торги – это еще один важный шаг, который сделает процессы более прозрачными, нивелирует коррупционные риски и увеличит поступления в городской бюджет", – написал Оленич.

Чиновник уточнил, что на аукцион по аренде выставлены первые 3 земельных участка в Деснянском районе столицы. Их целевое предназначение – эксплуатация и обслуживание паркингов и автостоянок. Впоследствии список будет увеличиваться.

Подробно ознакомиться с лотами можно по ссылке

Напомним, в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади. Движение автомобилей на этой локации открывать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице теперь можно быстро без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

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