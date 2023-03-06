В Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. Движение автомобилей на этой локации открывать не будут.

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Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщили в пресс-службе ведомства. По его словам, продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре города.

"Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде близлежащих улиц вблизи государственных учреждений. Поэтому транспортный поток автомобилей, двигающихся с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился. Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей пока не планируется", – подчеркнул Кандибор.

Чиновник призвал не распространять непроверенную информацию, и добавил, что городские власти продолжают работать над упорядочением парковки в городе, в том числе и возле Бессарабской площади.

Напомним, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве были установлены тарифы на парковку автомобилей. Они начали действовать с понедельника, 7 ноября.

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