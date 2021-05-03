В Киеве объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 3 мая, в Киеве ожидается ухудшение погоды. По прогнозу будут сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

Как сообщает пресс-служба КГГА, объявлен I уровень опасности – желтый. При этом осадков днем не предвидится. Температура воздуха днем +13...+15 градусов.

Добавим, что во время сильного ветра нужно придерживаться следующих мер предосторожности:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, на майские праздники, которые для многих украинцев являются выходными днями, в Украине будет солнечная погода. При этом часть регионов накроют грозы.