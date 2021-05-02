Часть Украины на майские выходные накроют грозы: кому не повезет. Карта

На майские праздники, которые для многих граждан являются выходными днями, в Украине будет солнечная погода. При этом в понедельник, 3 мая, часть регионов накроют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики обещают дожди, а во вторник, 4 мая, станет немного прохладнее (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

3 мая температура воздуха днем в Украине будет колебаться от 10 до 24 градусов тепла, ночью – от +4 до +13. Теплее всего будет на юго-востоке страны и в Крыму.

На Херсонщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине и Луганщине ожидаются дожди с грозами. В остальных регионах Украины будет сухо.

4 мая днем воздух в Украине прогреется до 11-17 градусов, ночью будет от +3 до +9. Значительных осадков по прогнозу быть не должно.

В Киеве на майские выходные будет солнечно, 3-го числа возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит в среднем 12-15 градусов тепла, ночью – от 4 до 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае погода в Украине будет относительно теплой и умеренно дождливой. Впрочем, несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.