У Києві громадський транспорт працюватиме з обмеженнями – КМДА

Громадський транспорт у Києві буде курсувати з заповнюваністю не більш ніж 50%.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також міська влада закликає всіх пасажирів дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції.

"Столиця робить усе, щоб не допустити транспортної та економічної кризи й колапсу медичної системи", – запевнили в КМДА.

Водночас на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту – наземного та метрополітену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попри посилення карантинних обмежень, громадський транспорт столиці працював із порушеннями. Маршрутки були забиті пасажирами, а на станціях метро утворювалися натовпи.