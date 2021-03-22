У Києві громадський транспорт працюватиме з обмеженнями – КМДА
Громадський транспорт у Києві буде курсувати з заповнюваністю не більш ніж 50%.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Також міська влада закликає всіх пасажирів дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції.
"Столиця робить усе, щоб не допустити транспортної та економічної кризи й колапсу медичної системи", – запевнили в КМДА.
Водночас на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту – наземного та метрополітену.
Як повідомляв OBOZREVATEL, попри посилення карантинних обмежень, громадський транспорт столиці працював із порушеннями. Маршрутки були забиті пасажирами, а на станціях метро утворювалися натовпи.