В Киеве общественный транспорт будет работать дольше: известны подробности
В Киеве с 26 марта общественный транспорт в столице увеличивается время работы общественного транспорта. Он будет развозить пассажиров на час дольше.
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. В столице снизили время действия комендантского часа.
"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра в сутки. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", – отметил Поворозник.
Так, по его словам, с 26 марта общественный транспорт будет работать:
- наземный – с 05:30 до 23:30;
- метрополитен – с 06:00 до 23:00;
- фуникулер – с 07:00 до 22:00.
Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе отправление последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".
Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 гривен.
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