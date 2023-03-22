В Киеве общественный транспорт будет работать дольше: известны подробности

В Киеве с 26 марта общественный транспорт в столице увеличивается время работы общественного транспорта. Он будет развозить пассажиров на час дольше.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. В столице снизили время действия комендантского часа.

"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра в сутки. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", – отметил Поворозник.

Так, по его словам, с 26 марта общественный транспорт будет работать:

наземный – с 05:30 до 23:30;

метрополитен – с 06:00 до 23:00;

фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе отправление последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 гривен.

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