В Киеве образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 31 января, на дорогах города образовались пробки. Проблемы с движением зафиксировали во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех мостах, кроме Дарницкого.

Так, из-за ДТП пробка образовалась на участке дороги от пересечения улицы Оноре де Бальзака и проспекта Романа Шухевича и до станции метро "Почайна".

Видео дня

Тянучки есть на проспектах Николая Бажана (от метро "Славутич" в сторону правого берега), Победы (от метро "Святошин" и до метро "Берестейская"), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади) и на разных участках Воздухофлотского проспекта.

Пробки повлияли на скорость авто на улицах Жилянской, Набережно-Рыбальской (ДТП в районе Гаванского моста в сторону Подола), Набережном шоссе (в сторону Подола), бульваре Тараса Шевченко (в сторону центра) и Академика Заболотного (в сторону Столичного шоссе).

Проблемы с движением есть на проспекте Героев Сталинграда (ДТП), улицах Юрия Ильенко и Глубочицкой, а также в центре столицы.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков в Киеве в понедельник, 31 января, на дорогах возможна гололедица и порывы ветра до 15-24 м/с.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области в ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился на улице Чкалова.