Ударят морозы до 9 градусов: синоптики дали прогноз на неделю в Киеве

В ближайшие 7 дней, с 31 января по 6 февраля, в Киеве ожидается облачная погода. В среднем температура воздуха днем будет 0… -2.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Согласно прогнозу специалистов осадки в виде снега возможны в начале и конце недели.

В понедельник, 31 января, в течение дня в Киеве будет идти снег, возможна гололедица, порывы ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха -2… +1.

Во вторник, 1 февраля, в столице будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -5… -2.

В среду, 2 февраля, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, без осадков. Температура воздуха -6… 0.

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В четверг, 3 февраля, небо в столице прояснится только к концу дня, без осадков. Температура воздуха -4… -1.

В пятницу, 4 февраля, небо в Киеве будет ясным с самого утра, а вечером затянется облаками. Без осадков. Температура воздуха -9… -4.

На выходных 5-6 февраля, синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Температура воздуха в субботу -6… 0, в воскресенье 0… +2.

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