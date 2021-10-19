В Киеве образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 19 октября, образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Северном, Гаванском, Метро, Патона и Дарницком мостах.

Проблемы с движением были зафиксированы, на проспектах Романа Шухевича (в направлении Северного моста), Степана Бандеры (в направлении Дорогожичей), Героев Сталинграда (в направлении проспекта Бандеры), на проспекте Освободителей (в направлении Дарницы) и Броварском из-за ДТП в районе станции городской электрички "Левобережная", Николая Бажана (от метро "Позняки" в сторону Южного моста) и Соборности (в направлении правого берега).

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Кроме того, тянучки образовались на участке дороги от проспекта Академика Глушкова и до метро "Голосеевская", на проспекте Валерия Лобановского (в направлении Севастопольской площади), Воздухофлотском (в направлении проспекта Победы), на участке дороги от Колибриса и до Индустриального моста, а также на проспекте Победы в направлении центра.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в обе стороны на участке от метро "Шулявская" и до Караваевых дач), Богатырской (в направлении метро "Почайна"), Скляренко и Кирилловской, Набережно-Рыбальской (в направлении Подола) и Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе).

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, на участке дороги от Надднепрянского шоссе и до Подола, на Харьковском шоссе в направлении Дарницкой площади (ДТП), а также Кольцевой (ремонтные работы) и Окружной дорогах.

Напомним, на Киевщине в селе Рокитном 12 октября водитель легковушки сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.

В Тарасовке Киевской области электропоезд сообщением Киев-Мироновка сбил насмерть женщину, которая переходила железную дорогу в неположенном месте.

Ранее в столице на одной из станций городской электрички поезд сбил мужчину, который сидел на путях и разговаривал по телефону. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Саперно-Слободской автомобиль ВАЗ на скорости въехал в отбойник, который пробил машину насквозь. От полученных травм погиб водитель легковушки.